La difesa di Andrea Sempio ha presentato una contestazione alla ricostruzione dell’omicidio, affidandosi alla consulenza Palmegiani. La controanalisi mette in discussione le ipotesi emerse durante le indagini e le conclusioni ufficiali. La discussione riguarda in particolare le modalità del delitto e le testimonianze raccolte. La posizione della difesa mira a evidenziare possibili errori o lacune nelle ricostruzioni fatte fino a ora. La vicenda resta sotto esame nelle fasi processuali.

La consulenza firmata da Armando Palmegiani per la difesa di Andrea Sempio fornisce una diversa ricostruzione del delitto di Garlasco rispetto a quella formulata dalla procura di Pavia. Secondo l’accusa, dopo aver ucciso Chiara Poggi il killer si sarebbe lavato le mani nel lavandino della cucina e sarebbe poi tornato nel vano scale per controllare la vittima, lasciando sul muro l’ormai famosa “impronta 33“. Secondo la difesa di Sempio invece, il killer non sarebbe andato in cucina ma in bagno, dove avrebbe usato un asciugamano per pulire le mani e per avvolgere l’arma del delitto. E non sarebbe ritornato nel vano scale. Garlasco, la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, difesa di Andrea Sempio contesta la ricostruzione dell'omicidio con la consulenza Palmegiani

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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#Garlasco, Chiara non si è difesa per i consulenti di Andrea Sempio. #DentrolaNotizia x.com

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