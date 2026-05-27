“Io non ho paura degli esseri umani“, ma allo stesso tempo “in tutta questa vicenda mi è dispiaciuto sentire termini terribili“. Con queste parole Antonio De Rensis, l’avvocato che difende Alberto Stasi insieme alla collega Giada Bocellari, commenta alle telecamere di Bianca Berlinguer la nuova querela annunciata dagli avvocati di Stefania Cappa. Tra le parole che lo hanno ferito non manca la parola “sciacallo“, ma qualcuno lo avrebbe definito anche “imbonitore televisivo“, epiteti che al meglio definiscono i due fronti esplosi dal momento della riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco a carico di Andrea Sempio. I “termini... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, De Rensis replica alla nuova querela di Stefania Cappa e cita la telefonata: "Termini terribili"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Bocellari replica a Redaelli sulla nuova perizia: Non tornano i tempi

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022Antonio De Rensis ha risposto alle accuse di Stefania Cappa durante una trasmissione televisiva.

La denuncia di Stefania Cappa all’avvocato di Stasi e alle Iene. La telefonata e le accuse su Garlasco: la reazione di De Rensis – Il videoIl legale di Alberto Stasi ha definito il 21 maggio 2026 come il giornata più felice dell'ultimo anno e mezzo.

Temi più discussi: Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022; Garlasco, Antonio De Rensis provoca Stefania Cappa: Adesso capirà che c'è chi non ha paura dei cognomi; Garlasco, aperto fascicolo in Procura a Milano dopo denuncia di Stefania Cappa contro De Rensis e De Giuseppe; Garlasco, Stefania Cappa querela De Rensis. La furiosa replica del legale di Alberto Stasi.

Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022 [Virgilio Notizie] #garlasco @news_garlasco virgilio.it/notizie/garlas… x.com

Garlasco, aperto fascicolo in Procura a Milano dopo denuncia di Stefania Cappa contro De Rensis e De GiuseppeLa procura di Milano ha dato seguito alla denuncia di Stefania Cappa contro De Rensis, De Giuseppe e Marchetto ... virgilio.it

Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022La replica in Tv Antonio De Rensis alla denuncia presentata da Stefania Cappa: la rivelazione della telefonata ricevuta dalla cugina di Chiara Poggi ... virgilio.it