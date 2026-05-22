Garlasco Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos' è successo il 13 luglio 2022

Antonio De Rensis ha risposto alle accuse di Stefania Cappa durante una trasmissione televisiva. Ha spiegato cosa è successo il 13 luglio 2022, fornendo dettagli sulla sua versione degli eventi. La denuncia di Cappa riguarda presunti comportamenti o fatti avvenuti in quella data, e De Rensis ha deciso di esprimersi pubblicamente per chiarire la propria posizione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte, con le dichiarazioni che si sono susseguite nel corso della trasmissione.

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