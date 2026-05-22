Garlasco Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos' è successo il 13 luglio 2022
Antonio De Rensis ha risposto alle accuse di Stefania Cappa durante una trasmissione televisiva. Ha spiegato cosa è successo il 13 luglio 2022, fornendo dettagli sulla sua versione degli eventi. La denuncia di Cappa riguarda presunti comportamenti o fatti avvenuti in quella data, e De Rensis ha deciso di esprimersi pubblicamente per chiarire la propria posizione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte, con le dichiarazioni che si sono susseguite nel corso della trasmissione.
L’avvocato Antonio De Rensis si difende dalle accuse di Stefania Cappa rivelando il più volte citato episodio del 13 luglio 2022. Il legale di Alberto Stasi ha risposto in diretta Tv alla denuncia presentata da una delle due gemelle cugine di Chiara Poggi, per istigazione finalizzata alla diffamazione, contro di lui, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, l’ex maresciallo Francesco Marchetto, e dell’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe. “Adesso questa diventa una cosa fra me e la signora Stefania Cappa” ha detto l’avvocato. Le parole di Antonio De Rensis De Rensis ha affidato la sua replica alla trasmissione di Milo Infante Ore 14 sera, utilizzando parole dure nei confronti di Stefania Cappa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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