La denuncia di Stefania Cappa all’avvocato di Stasi e alle Iene La telefonata e le accuse su Garlasco | la reazione di De Rensis – Il video

Il legale di Alberto Stasi ha definito il 21 maggio 2026 come il giornata più felice dell'ultimo anno e mezzo. La dichiarazione arriva dopo la denuncia di Stefania Cappa, che ha rivolto accuse all’avvocato di Stasi e alle Iene, e dopo una telefonata riguardante Garlasco. La vicenda coinvolge anche una reazione di Antonio De Rensis, che ha commentato pubblicamente l’evento.

Per Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, il 21 maggio 2026 è stato «il giorno più bello nell’ultimo anno e mezzo». L’avvocato lo ha dichiarato ai microfoni di Milo Infante a Ore 14 Sera su Rai2, commentando la denuncia depositata contro di lui in Procura a Milano da Stefania Cappa, cucina di Chiara Poggi. «Finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole, i fatti parlano», ha osservato, dicendosi però spiazzato dall’accusa: «È una cosa che sul pianeta Terra non riusciamo a capire». De Rensis ha rivendicato di aver sempre messo davanti «l’indagine e il doveroso ricordo di Chiara Poggi» e ha aggiunto un... 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, Stefania Cappa denuncia l'avvocato di Stasi e l'inviato de Le Iene - Ore 14 Sera 21/05/26

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