Garlasco cosa dice la consulenza di Sempio sull'impronta Frau 42 | Lui ha il piede più largo è incompatibile

Una consulenza difensiva ha analizzato la scarpa a pallini trovata sulla scena dell’omicidio a Garlasco, identificata come marca Frau, taglia 42. Secondo l’esperto, la persona ritenuta aggressore avrebbe un piede più largo e quindi la scarpa non sarebbe compatibile con lui. La consulenza si è concentrata sulla verifica dell’incompatibilità tra la scarpa e l’impronta del sospettato.

Una delle consulenze delle difesa di Andrea Sempio si è concentrata sulla scarpa a pallini dell'aggressore di Chiara Poggi che era stata individuata sul pavimento della villetta di Garlasco e identificata "in marca Frau (codice 27U1) di taglia 42". Ecco perché per la difesa non è compatibile con Sempio, cosa che invece sostiene la Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio: Il sangue c'era quando sono andato via

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