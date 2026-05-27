Le perizie della difesa di Andrea Sempio contestano le prove presentate dalla Procura di Pavia, cercando di smontarle singolarmente. La difesa ha sottolineato alcune incongruenze nelle analisi e nei dati raccolti, puntando a mettere in discussione la validità delle evidenze contro il suo assistito. La discussione sulle perizie si inserisce nel processo in corso, con l’obiettivo di influenzare l’esito finale. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso da diversi mesi.

La difesa di Andrea Sempio attacca le prove della Procura di Pavia a testa bassa, tentando di smontarle una a una. Tanto per cominciare, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi non sarebbe una prova, mentre la scarpa insanguinata rinvenuta sulla scena del crimine non avrebbe potuto contenere il piede di Sempio. Sono le conclusioni delle perizie depositate dalla difesa del 38enne, unico indagato per l’omicidio della 26enne, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Conclusioni che ribalterebbero, almeno nelle premesse, la ricostruzione della Procura. I dubbi sul Dna. La genetista Marina Baldi, consulente della difesa, ha analizzato la traccia biologica che secondo l’accusa ricondurrebbe Sempio alla vittima. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, come le perizie della difesa di Sempio potrebbero cambiare il suo destino

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Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio

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