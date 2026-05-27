garlasco aperto fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato dopo denuncia di stefania cappa contro de rensis e de giuseppe

A Garlasco è stato aperto un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato, dopo la denuncia di una donna contro due giornalisti. I legali hanno riferito che ci sono già decine di denunce presentate contro giornalisti in relazione ad altri casi. La procedura aperta non indica ancora eventuali azioni giudiziarie, ma si tratta di un'inchiesta preliminare.

I legali hanno spiegato che esisterebbero già decine di denunce depositate contro giornalisti, avvocati, blogger e youtuber che, negli anni, hanno associato le cugine di Chiara Poggi al caso di Garlasco La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo modello 45, privo di ipotesi di re. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, famiglia Poggi: «Sempio colpevole Nuova ipotesi costruita a tavolino»

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