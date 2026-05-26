La procura di Milano ha aperto un fascicolo dopo la denuncia di Stefania Cappa contro due persone. La denuncia riguarda presunti comportamenti di De Rensis e De Giuseppe. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle indagini in corso. La procura ha avviato le verifiche necessarie per approfondire la vicenda.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo di indagine sulla denuncia presentata da Stefania Cappa contro Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Alessandro De Giuseppe, inviato del programma televisivo Le Iene, e Francesco Marchetto ex maresciallo dei carabinieri di Pavia. La querela riguarda l’ipotesi che gli accusati abbiano diffamato la famiglia Cappa con dichiarazioni e servizi sull’omicidio di Garlasco. La denuncia di Stefania Cappa Il fascicolo aperto dalla procura di Milano Le altre denunce della famiglia Cappa e della famiglia Poggi La denuncia di Stefania Cappa La querela risale al 21 maggio scorso, quando Stefania Cappa la depositò in procura a Milano, accompagnata da un’indagine svolta per conto della cugina di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, aperto fascicolo in Procura a Milano dopo denuncia di Stefania Cappa contro De Rensis e De Giuseppe

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Garlasco, nel fascicolo su Sempio spunta un appunto anonimo

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