Angela Taccia ha risposto a Massimo Lovati, che aveva sostenuto che Andrea Sempio non avrebbe dovuto essere convocato in procura. Taccia ha dichiarato che le opinioni sono diverse, senza fornire ulteriori dettagli. La discussione riguarda l’interrogatorio di Sempio, avvenuto di recente. Nessuna delle parti ha fornito ulteriori dichiarazioni pubbliche, e non si sono registrate novità sul procedimento in corso.

Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha risposto a Massimo Lovati, ex avvocato dell’indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo cui è stato sbagliato farlo andare in procura. “Io nutro affetto e stima per Lovati però le strade si sono divise. Non mi interessa, non siamo gemelli siamesi e possiamo anche pensarla diversamente”, ha detto la Taccia. Angela Taccia replica a Massimo Lovati Lovati sull'interrogatorio di Sempio, cosa ha detto Sempio e la perizia personologica Angela Taccia replica a Massimo Lovati Ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia, l’avvocato Angela Taccia ha risposto a Massimo Lovati che ha parlato del suo ex assistito, Andrea Sempio, al momento unico indagato nel nuovo filone di indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Angela Taccia replica a Massimo Lovati sull'interrogatorio di Sempio: "La pensiamo diversamente"

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GARLASCO, LA RIVELAZIONE DI LOVATI SU SEMPIO: NON HO MAI PARLATO CON LUI DA SOLO

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