Massimo Lovati afferma di non aver mai incontrato Andrea Sempio da solo. L’avvocato ha dichiarato di non aver mai avuto colloqui privati con l’ex assistito e di non aver mai parlato con lui senza testimoni presenti. Queste affermazioni sono state rese durante un’udienza in tribunale, in risposta alle accuse di incontri riservati. Lovati ha ribadito che ogni comunicazione avveniva in ambienti pubblici o con altre persone presenti.

“Io non parlavo mai con Sempio, non ci ho mai parlato in vita mia”, con queste parole Massimo Lovati, l’ex avvocato dell’indagato per il delitto di Garlasco, ha fatto calare il gelo nello studio di Dentro La Notizia. Lo ha detto, il legale, per commentare quell’intercettazione in cui il suo ex assistito avrebbe detto che sia Lovati che Angela Taccia avrebbero sostenuto che “è una cosa pilotata in qualche modo“. Massimo Lovati non avrebbe mai incontrato Sempio La "macchinazione" delle indagini del 2016 La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco Massimo Lovati non avrebbe mai incontrato Sempio Nel corso del suo mandato come avvocato dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Massimo Lovati non avrebbe mai incontrato il suo assistito Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Massimo Lovati sorprende sull'ex assistito Andrea Sempio: "Mai parlato con lui da solo"

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Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini

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