Garlasco Andrea Sempio e l’intercettazione sugli yogurt | Non li ho toccati sono tranquillo

Tra le intercettazioni di Andrea Sempio, coinvolto nel caso di Garlasco, si trova una conversazione in cui si fa riferimento a uno yogurt Fruttolo. Sempio afferma di non aver toccato gli yogurt e di essere tranquillo. La registrazione riguarda alcuni soliloqui registrati durante le indagini. Non ci sono altre specifiche sulle circostanze o sul contesto di questa conversazione.

Tra le intercettazioni dei soliloqui di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco ce n’è una che parla di Fruttolo. Ovvero lo yogurt che si trovava nella colazione di Chiara Poggi prima dell’omicidio nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. L’incidente probatorio ha cristallizzato la presenza dell’ aplotipo Y di Sempio sulle unghie della vittima. Ma un’intercettazione di Sempio del 21 marzo 2025 parla proprio del Fruttolo: «Se adesso mi vieni a dire che vogliono analizzare il Fruttolo e l’Estathè .l’Estathè o una tazzina.quelli son sicuro che non li ho toccati, quindi su quelli son tranquillo», dice a un’amica. L’indagine su Sempio e le intercettazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio: Il sangue c'era quando sono andato via

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