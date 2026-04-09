Ho preso un c***o di… Garlasco intercettazione choc di Andrea Sempio in auto | il pubblico di Mattino 5 ammutolito VIDEO

Durante un’intercettazione ascoltata in auto, un uomo ha pronunciato un’espressione volgare, attirando l’attenzione dei presenti. La registrazione è stata trasmessa nel programma televisivo Mattino 5, suscitando sorpresa tra gli spettatori. Nel frattempo, il caso del delitto di Garlasco rimane sotto osservazione delle autorità, che stanno riesaminando la posizione di Andrea Sempio, coinvolto nelle indagini.

News Tv, il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria con la posizione di Andrea Sempio nuovamente esaminata dagli inquirenti. Le verifiche in corso riguardano in particolare la ricostruzione di alibi, orari e contatti, con l’obiettivo di confrontare gli elementi già noti con ulteriori accertamenti e con una rilettura tecnica dei dati disponibili. Nella puntata odierna di Mattino Cinque la vicenda è stata ripercorsa focalizzandosi sui principali aspetti ancora in valutazione: la bicicletta segnalata davanti all’abitazione di Chiara Poggi nella mattina dell’omicidio, gli spostamenti ricostruiti nelle ore considerate rilevanti e la necessità di incrociare ogni ipotesi con riscontri oggettivi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Temi più discussi: Garlasco in Tv, il gatto investito da Sempio e la nuova ipotesi sulla bicicletta. Panicucci: Non aveva problemi a lasciarla lì; Garlasco, la Procura vuole chiudere a fine maggio. Ma Chiara con chi ha parlato quella mattina?; Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio: Sono stato minacciato di morte al telefono; Maria Fiore e il dettaglio su Andrea Sempio al corso dopo Garlasco: Sulle sue, non ha stretto relazioni.

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