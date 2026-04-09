Garlasco a Mattino 5 l’intercettazione in auto di Andrea Sempio | Ho preso un c*** di…

Durante una puntata di Mattino 5 è stata trasmessa un’intercettazione telefonica in cui si sente Andrea Sempio pronunciare una frase incompleta. Il delitto di Garlasco, avvenuto anni fa, continua a essere oggetto di attenzione giudiziaria e mediatica. Il nome di Sempio torna a essere coinvolto nelle indagini, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire la vicenda.

Per anni il delitto di Garlasco è rimasto sospeso tra verità processuale e zone d’ombra, ma oggi il nome di Andrea Sempio torna con forza al centro delle indagini. Gli investigatori stanno lavorando su nuovi elementi legati ad alibi, orari e contatti, con l’obiettivo di verificare la tenuta complessiva di una possibile ricostruzione alternativa dell’omicidio di Chiara Poggi. Un lavoro minuzioso che punta a rimettere insieme ogni dettaglio, anche quelli già esaminati in passato, ma ora riletti con strumenti e prospettive differenti. Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque il caso è stato ripercorso soffermandosi sui nodi ancora aperti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, Mattino 5 sbaglia la ricostruzione sullo scontrino di Andrea Sempio: le scuse del programmaErroraccio di Mattino 5 sulla ricostruzione relativa allo scontrino di Andrea Sempio.

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Garlasco, l’ex insegnante di Sempio a Mattino 5: Non ha mai parlato dei PoggiDurante la trasmissione Mattino 5, la giornalista ed ex insegnante Maria Fiore ha raccontato un dettaglio legato ad Andrea Sempio, oggi al centro delle nuove indagini. Secondo il suo racconto, Sempio ... affaritaliani.it

Delitto di Garlasco: Procura ritiene di aver trovato movente di Andrea SempioSvolta vicinissima per il delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi. Cosa filtra dalla Procura e chi potrebbe finire nel mirino. newsmondo.it

Garlasco, il conto alla rovescia per Andrea Sempio: perché hanno anticipato tutto. Cosa succede ora - facebook.com facebook

#Garlasco, la Procura individua un movente per Andrea Sempio. Si riapre il tema della revisione del processo Stasi #mattino5 x.com