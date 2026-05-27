Un candidato ha ottenuto il 58% dei voti al primo turno, con un margine ampio rispetto agli avversari. Ha dichiarato di sentire una grande responsabilità per il risultato, attribuendolo al lavoro svolto negli ultimi anni. La vittoria anticipata permette di evitare un secondo scrutinio. La percentuale rappresenta un consenso significativo tra gli elettori. La campagna elettorale si è conclusa con questa affermazione di vittoria.

"Un risultato così, un 58% al primo turno, con un margine così ampio, mi dice che il lavoro fatto in questi anni è stato visto. Sapere che Voghera ha capito e ha risposto così è una responsabilità enorme. E la sento tutta. Non cambia nulla nel modo in cui lavoreremo, anzi, ci metteremo ancora attenzione, concretezza, lo stesso rispetto per ogni persona che abita questa città. Forse, semmai, con ancora più energia". Paola Garlaschelli (nella foto), fresca di rielezione a sindaco di Voghera, dal momento in cui si è concluso lo spoglio è stata sommersa dai messaggi di congratulazione. "In questi anni abbiamo scelto di non raccontare Voghera – ha aggiunto Garlaschelli –, ma di cambiarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlaschelli, trionfo al primo turno: "Sento una responsabilità enorme"

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