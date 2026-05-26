Il candidato ha ottenuto il 62% dei voti al primo turno, vincendo le elezioni comunali. L’affluenza alle urne è stata inferiore rispetto alle elezioni precedenti. Le opposizioni sono rimaste divise, senza un candidato unificato. La gestione del nuovo sindaco sarà influenzata dal calo di partecipazione alle urne. Non sono stati segnalati problemi durante lo scrutinio.

? Domande chiave Come influenzerà il calo dell'affluenza la gestione del nuovo sindaco?. Perché le opposizioni sono rimaste così frammentate dopo lo scrutinio?. Quali saranno le prime priorità della nuova giunta Carnevale?. Chi rappresenterà i cittadini che hanno scelto di non votare?.? In Breve Annarita Del Sole ottiene il 13,82%, seguita da Venditti (10,49%) e Ciccone (10,10%).. L'affluenza a Fondi scende al 69% con un calo di quattro punti percentuali.. Carnevale ha ottenuto 13.908 preferenze grazie al sostegno di cinque liste politiche.. Tonino De Parolis legata alla Lega raccoglie il 2,60% dei voti totali.. Vincitore con il 62,92% dei voti a Fondi, Vincenzo Carnevale assicura la continuità amministrativa dopo lo scrutinio conclusosi nella notte di lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi, Carnevale vince al primo turno: il trionfo del 62% dei voti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fondi, Vincenzo Carnevale eletto sindaco al primo turno con il 62,98%Vincenzo Carnevale ha ottenuto il 62,98% dei voti alle elezioni comunali di Fondi, risultando eletto al primo turno.

Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi: vince al primo turno superando il 60%Il nuovo sindaco di Fondi ha ottenuto oltre il 60% dei voti al primo turno, superando la soglia necessaria per la vittoria.

Temi più discussi: Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi: vince al primo turno superando il 60%; Elezioni Fondi 2026, i risultati definitivi: vince il centrodestra con Vincenzo Carnevale; Risultati Fondi, Elezioni comunali 2026: candidati e percentuali; Comunali Lazio, sei sindaci eletti al primo turno e tre ballottaggi: tutti i risultati.

Fondi: Carnevale sindaco, Forza Italia domina con il 45% e conquista 12 seggiL’azzurro eletto con il 62,98% dei voti raccoglie l’eredità di Maschietto. Il partito guidato da Claudio Fazzone sfiora un voto su due e si prende la maggioranza assoluta in Consiglio comunale ... latinaoggi.eu

Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi: vince al primo turno superando il 60%Terminate le operazioni di scrutinio a Fondi per le elezioni amministrative. I circa 32mila elettori sono stati chiamati a esprimersi per scegliere il nuovo sindaco, che succede a Beniamino Maschietto ... latinatoday.it