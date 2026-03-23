A Montecitorio la camera ardente per Cirino Pomicino Domani i funerali a Roma

Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Referendum sulla giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46%. Campania al 38% L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana E’ aperta nella Sala della Lupa a Montecitorio la camera ardente per Cirino Pomicino, il ministro democristiano che si è spento sabato ad 86 anni senza mai smettere di fare politica. Tra gli anni 80 e 90, nei governi De Mita e Andreotti, è stato responsabile della Funzione pubblica e della Programmazione economica, dopo una lunga permanenza alla Camera dei Deputati, dal 1976 al 1994. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Domani a Montecitorio la camera ardente per Paolo Cirino PomicinoTempo di lettura: < 1 minuto La camera ardente per Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Dc scomparso ieri all’età di 86 anni sarà allestita...

Leggi anche: Addio a Cirino Pomicino, Montecitorio riapre le porte alla Prima Repubblica

Una raccolta di contenuti su Cirino Pomicino

Temi più discussi: Oggi a Montecitorio la camera ardente per Paolo Cirino Pomicino; L’ultimo saluto a Paolo Cirino Pomicino: domani la camera ardente a Montecitorio; Morto Paolo Cirino Pomicino, la camera ardente a Roma; È morto Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della DC.

Ultimo saluto a Pomicino, aperta la camera ardenteA Montecitorio l’omaggio al politico scomparso. Presenze istituzionali e ricordo della lunga carriera nella Democrazia Cristiana ... rainews.it

Paolo Cirino Pomicino, camera ardente a Montecitorio: martedì i funerali a RomaLa camera ardente per Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Dc ed ex ministro dei governi Andreotti, scomparso il 21 marzo all'età di 86 anni, sarà allestita oggi a Montecitorio. L'accesso, n ... tg24.sky.it

A Montecitorio la camera ardente per Cirino Pomicino. Domani le esequie nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Roma #ANSA x.com

La camera ardente a Montecitorio per Paolo Cirino Pomicino, l’ex leader della Dc ed ex ministro scomparso a 86 anni, sarà allestita oggi dalle 10.30 alle 19, nella sala Aldo Moro facebook