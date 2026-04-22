Napoli morto il filosofo Biagio De Giovanni | camera ardente al Maschio Angioino e funerali il 23 aprile

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto il filosofo e ex eurodeputato del Pci. La camera ardente sarà allestita domani dalle 16 nel Maschio Angioino, mentre i funerali sono previsti per il 23 aprile alle 17. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano e lo avevano seguito nel corso della sua carriera. La salma sarà esposta nel castello di Napoli prima della cerimonia funebre.

Addio al filosofo ed ex eurodeputato del Pci. Camera ardente domani dalle 16 al Maschio Angioino, funerali dalle 17.🔗 Leggi su Fanpage.it

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