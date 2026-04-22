Napoli morto il filosofo Biagio De Giovanni | camera ardente al Maschio Angioino e funerali il 23 aprile

È morto il filosofo e ex eurodeputato del Pci. La camera ardente sarà allestita domani dalle 16 nel Maschio Angioino, mentre i funerali sono previsti per il 23 aprile alle 17. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano e lo avevano seguito nel corso della sua carriera. La salma sarà esposta nel castello di Napoli prima della cerimonia funebre.

Addio al filosofo ed ex eurodeputato del Pci. Camera ardente domani dalle 16 al Maschio Angioino, funerali dalle 17.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Domani i funerali di Angela Luce: camera ardente al Maschio AngioinoPer consentire alla cittadinanza di rendere l'ultimo omaggio ad Angela Luce sarà allestita la camera ardente domani, sabato 21 febbraio, dalle 8. Camera ardente per Angela Luce al Maschio Angioino, i funerali nella Chiesa degli ArtistiSi terranno domani i funerali di Angela Luce, nella Chiesa degli Artisti di Napoli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Libano, agguato all’Unifil: ucciso peacekeeper francese. Macron: È stata Hezbollah; Vergogna sul lungomare: un tappeto di sacchi di rifiuti: multati otto ristoratori di Bari vecchia; LUTTO - E' morto Biagio De Giovanni, storico filosofo accademico e politico. Napoli, morto il filosofo Biagio De Giovanni: camera ardente al Maschio Angioino e funerali il 23 aprileAddio al filosofo ed ex eurodeputato del Pci. Camera ardente domani dalle 16 al Maschio Angioino, funerali dalle 17 ... fanpage.it Napoli, è morto il filosofo Biagio De Giovanni: la camera ardente al Maschio AngioinoDomani l’ultimo saluto all’ex parlamentare del Pci. Lutto nel modo della politica e della cultura, dalle 17 i funerali ... napoli.repubblica.it Oggi a San Biagio impegnati 2 cadetti, Cestaro Sofia nel Disco e Sbroggio' Giovanni nell'asta. 1° nell'asta Sbroggio' Giovanni, 2^ Cestaro Sofia nel disco Banca Prealpi SanBiagio Conad San Lazzaro Corradi Iridium Cisalfa Costruzioni Dalla Libera Pizzeri - facebook.com facebook