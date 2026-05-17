Gara 1 playoff Lba 2026 | Trieste espugna Brescia Milano regola Reggio Emilia

La prima giornata dei playoff della Serie A di pallacanestro ha visto una vittoria a sorpresa di Trieste contro Brescia con il punteggio di 92-90, mentre Milano ha battuto Reggio Emilia con un margine più ampio, conclusosi 96-84. La partita tra Trieste e Brescia si è conclusa con due punti di scarto, mentre quella tra Milano e Reggio Emilia ha visto i milanesi prevalere con un vantaggio di dodici punti. Le sfide di andata si sono svolte senza ulteriori variazioni o eventi imprevisti.

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La post season della palla a spicchi è iniziata con la gara 1 dei playoff Lba 2026, che ha visto la sorprendente vittoria di Trieste in quel di Brescia(90-92), e quella di Milano, che si impone piuttosto agevolmente su Reggio Emilia(96-84). GARA 1 PLAYOFF LBA 2026: MILANO-REGGIANA 96-84 I meneghini mettono subito le cose in chiaro fin dall’inizio, tanto da approcciare il match in maniera devastante: Shields e compagni toccano già la doppia cifra di vantaggio, tanto da chiudere il primo quarto avanti 31-16. Il copione non cambia nemmeno nella seconda frazione, con Milano che tocca il massimo vantaggio(+22). Solo una fiammata degli ospiti nel finale di tempo permette di ricucire lo strappo prima del riposo(57-40). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gara 1 playoff Lba 2026: Trieste espugna Brescia, Milano regola Reggio Emilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Germani Brescia - Pallacanestro Trieste | Gara 1 @legabasket 16.05.2026 Sullo stesso argomento Milano cade a Udine, Reggio Emilia stende anche Brescia. Cremona e Trento inseguono i playoffDopo aver sconfitto la Virtus Bologna capolista, Reggio Emilia manda ko anche la Germani Brescia, seconda, espugnando il PalaLeonessa con autorità e... Milano-Reggio Emilia highlights: Olimpia vince Gara 1 playoff con uno Shields dominanteOlimpia Milano parte forte nei playoff di Serie A e si prende Gara 1 contro la Reggio Emilia con il punteggio di 96-84. I playoff di Serie A iniziano con la vittoria dell'Olimpia contro Reggio Emilia in gara-1 al Forum di Assago: 19 punti e 4 assist per Shavon Shields #SkySportBasket #LBA x.com Playoff basket, EA7 Emporio Armani Milano – Una Hotels Reggio Emilia | La diretta di Gara 1MILANO – Iniziano i playoff ed è proprio la Pallacanestro Reggiana ad inaugurarli, all’Unipol Forum, casa dell’EA7 Emporio Armani. Probabilmente l’avversario peggiore da affrontare nei quarti di final ... reggionline.com Olimpia Milano-Reggio Emilia, Gara 1 apre i playoff LBA 2026Milano ospita il primo atto dei quarti contro una Reggio Emilia cresciuta nella seconda parte della stagione: palla a due sabato alle 18.30. Il primo crocevia della post-season I playoff LBA 2026 ... milanosportiva.com