Torino si distingue come una delle città italiane più verde grazie a oltre cinquanta parchi e a più di trecento chilometri di viali alberati. La presenza di boschi urbani e giardini nascosti contribuisce a questa caratteristica, rendendo la città una delle più verdi del paese. La rete di spazi verdi si estende in tutta l’area metropolitana, offrendo ambienti naturali diffusi nel tessuto urbano.

Torino si conferma una delle metropoli più verdi d’Italia grazie a un patrimonio che supera i cinquanta parchi e trecento chilometri di viali alberati. Tra il risveglio dei ciliegi in fiore e il verde urbano, la città offre spazi nascosti tra tetti e cortili che verranno protagonisti del programma Verde Svelato, previsto per il 9 e il 10 maggio, nell’ambito del Festival del Verde che si terrà il 4 e il 24 maggio. L’architettura vegetale tra innovazione industriale e spazi privati. La riconversione degli spazi urbani sta trasformando vecchie strutture industriali in polmoni verdi. A Cenisia, l’ex officina del Ranch Urbano in via Frejus 108 si è evoluta in una foresta cittadina capace di stupire chiunque la visiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino si tinge di verde: tra boschi urbani e giardini segreti

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