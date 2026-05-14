MTB a Ripatransone | sfida tecnica tra boschi e sentieri nel Criterium 508

Nel fine settimana si svolgerà a Ripatransone una gara di mountain bike valida per il Criterium 508, che si terrà tra boschi e sentieri. L’evento prevede un percorso tecnico che metterà alla prova gli atleti sulla qualità delle loro prestazioni. Le procedure federali e la gestione tecnica della competizione saranno curate da responsabili incaricati, mentre la velocità degli atleti sarà influenzata dalla difficoltà del tracciato.

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? Domande chiave Come influenzerà il percorso tecnico la velocità degli atleti in gara?. Chi gestirà le procedure federali e la parte tecnica dell'evento?. Dove si svolgeranno esattamente i passaggi più impegnativi tra i boschi?. Perché questa gara cambierà il turismo nei Colli Ripani?.? In Breve Partenze ore 9:30 per categorie senior e 11:30 per i giovani atleti.. Anello tecnico di 2,7 chilometri con dislivello di 130 metri presso Area Lupidi.. Gestione tecnica affidata al circuito Conero Cup per gli Avis Bikers dei Colli Ripani.. Promozione cicloturismo locale tra la Selva dei Frati e il centro di Ripatransone.. Domenica 17 maggio, Ripatransone ospiterà la seconda edizione del Criterium 508 Terra, una competizione di Mountain Bike in specialità Cross Country Olimpico che attirerà appassionati e biker da tutto il Centro Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MTB a Ripatransone: sfida tecnica tra boschi e sentieri nel Criterium 508 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Domenica in bici a Ripatransone. C’è il ’Criterium 508 Terra’Domenica 17 maggio Ripatransone ospiterà la seconda edizione del ‘Criterium 508 Terra’, gara di Mountain Bike - specialità Cross Country Olimpico... MTB tra storia e natura: torna la sfida tra le fontane di Pietrelcina? Cosa sapere Il 10 maggio la Fountain Bike percorrerà i sentieri tra Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita.