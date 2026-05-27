Galline ammassate e tracciabilità delle uova | controllo e sanzioni di Asl e guardie ecozoofile

Da lecceprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri mattina, polizia locale e guardie ecozoofile hanno effettuato un controllo nel mercato settimanale di Martano. Durante l’ispezione, sono state trovate galline ammassate in condizioni di sovraffollamento. Sono state anche verificati i documenti relativi alla tracciabilità delle uova. Sono state contestate sanzioni a carico di alcuni venditori, mentre altri sono stati invitati a regolarizzare la situazione.

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MARTANO – Attività di controllo congiunta nella mattinata di ieri nell’ambito del mercato settimanale di Martano da parte della polizia locale e del nucleo operativo delle guardie eco zoofile del comando provinciale di Lecce.L’intervento si è reso necessario a seguito di diverse segnalazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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