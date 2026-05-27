Galline ammassate e tracciabilità delle uova | controllo e sanzioni di Asl e guardie ecozoofile

Notizia in breve

Ieri mattina, polizia locale e guardie ecozoofile hanno effettuato un controllo nel mercato settimanale di Martano. Durante l’ispezione, sono state trovate galline ammassate in condizioni di sovraffollamento. Sono state anche verificati i documenti relativi alla tracciabilità delle uova. Sono state contestate sanzioni a carico di alcuni venditori, mentre altri sono stati invitati a regolarizzare la situazione.