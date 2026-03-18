Oltre cento sanzioni e 17 sequestri L’anno delle guardie zoofile

Nel 2025 le guardie zoofile di Ravenna, con sede a Bagnacavallo, hanno svolto più di 100 controlli, percorrendo migliaia di chilometri e realizzando oltre 100 servizi. Durante l’anno sono state emesse più di cento sanzioni e sono stati effettuati 17 sequestri. Il bilancio include anche numerosi interventi di tutela e tutela degli animali in situazioni di emergenza.

Un bilancio fatto di migliaia di chilometri e oltre un centinaio di servizi. Le guardie zoofile Enpa di Ravenna, con sede operativa a Bagnacavallo, hanno chiuso il 2025 con un quadro operativo complesso che agli oltre 18.000 chilometri percorsi e ai 144 ordini di servizio eseguiti, di giorno e anche di notte dai 13 agenti volontari in servizio, affianca 111 sanzioni amministrative elevate e 17 sequestri. "L’attività di vigilanza nasce prevalentemente dalle segnalazioni dei cittadini – spiega il capo nucleo, Paolo Poggi –, che riguardano spesso situazioni di degrado, dagli animali d’affezione tenuti in ambienti insalubri, alle strutture prive di riparo o a cani costretti alla catena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre cento sanzioni e 17 sequestri. L’anno delle guardie zoofile Articoli correlati Cuccioli abbandonati in un bosco, salvati dalle Guardie ZoofileAncora abbandoni di cuccioli indifesi e inermi da parte di persone senza scrupoli. Sfruttati per l’accattonaggio, due cani salvati dalle Guardie zoofile OipaDue cani, sequestrati allo stesso uomo che li usava per l’accattonaggio per le vie della movida di Milano. Tutti gli aggiornamenti su Oltre cento Temi più discussi: Oltre cento sanzioni e 17 sequestri. L’anno delle guardie zoofile; Deroga Usa al petrolio russo, sul mercato oltre 100 milioni di barili della flotta ombra; Parcheggi per disabili, a Chieri 22 contrassegni ritirati e oltre cento sanzioni nel 2025; Petrolio russo sanzionato, la deroga degli Stati Uniti: sul mercato oltre 100 milioni di barili della flotta ombra. Parcheggi per disabili, a Chieri 22 contrassegni ritirati e oltre cento sanzioni nel 2025A Chieri controlli sui parcheggi per disabili: 101 multe e 22 contrassegni ritirati nel 2025. Nei primi mesi del 2026 già 19 sanzioni. quotidianopiemontese.it Londra annuncia oltre cento sanzioni contro i sostenitori di MoscaLondra, 24 feb. (askanews) – Oggi, signor Presidente, annunciamo il nostro più grande pacchetto di sanzioni dai primi giorni della guerra. Oltre 100 obiettivi, tra cui 40 petroliere, il nostro più ... affaritaliani.it La politica che piace a me. Tra le persone, anche nei bar. Tra chi si è stretto dentro e chi è rimasto fuori, oltre cento persone a Correggio all’iniziativa del Pd per dire NO al referendum voluto da Meloni e dalla destra, che non risolverebbe alcuno dei problemi d - facebook.com facebook Parcheggi per disabili, a Chieri 22 contrassegni ritirati e oltre cento sanzioni nel 2025 x.com