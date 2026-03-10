Pesce senza tracciabilità | 1.500 euro di sanzioni e

Nelle prime ore di martedì 10 marzo 2026, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione congiunta a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Durante le attività, sono stati sequestrati pesci privi di tracciabilità e sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di 1.500 euro. L’intervento ha coinvolto diverse unità che hanno controllato il mercato ittico locale.

Nelle prime ore del mattino di martedì 10 marzo 2026, le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione congiunta a Villa San Giovanni, nel territorio della provincia di Reggio Calabria. L’intervento, inserito nel quadro operativo ‘ndrangheta, ha coinvolto la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto per ispezionare tre attività commerciali. Durante i controlli sono stati individuati prodotti ittici senza tracciabilità e un lavoratore privo di contratto regolare, portando alla denuncia di un cittadino tunisino già segnalato alle autorità. La macchina operativa interforze in azione. L’attività di vigilanza è stata coordinata dal Questore Paolo Sirna attraverso un’ordinanza specifica per la provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesce senza tracciabilità: 1.500 euro di sanzioni e Articoli correlati Leggi anche: Pesce senza tracciabilità, scatta il sequestro con sanzioni per 18mila euro Pesce senza tracciabilità. Chiuso ristorante di sushiRistorante di sushi finisce nel mirino dei carabinieri del Nas di Ancona, in cucina sporcizia e scarti alimentati accumulati. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pesce senza tracciabilità 1 500 euro di... Temi più discussi: Gallipoli, la Guardia di Finanza sequestra 115 chili di pesce senza tracciabilità: sanzioni da 18mila euro VIDEO; Pesce senza tracciabilità, scatta il sequestro con sanzioni per 18mila euro; Pesce senza tracciabilità, sequestrati 115 chili: sanzioni per 18.000 euro. Le foto; SEQUESTRATI 115 CHILI DI PESCE SENZA TRACCIABILITA’: MULTATI QUATTRO OPERATORI, IL PESCATO IN BENEFICIENZA. Pesce senza tracciabilità, scatta il sequestro con sanzioni per 18mila euroSi tratta di oltre un quintale di pescato. L’intervento della guardia di finanza si è svolto a Gallipoli. Dopo i controlli dell’Asl, il prodotto, in ottimo stato, è stato donato a un ente caritatevole ... lecceprima.it Cagliari, pesce congelato senza tracciabilità: sequestro e sanzioni all’attivitàRinvenuti circa 20kg di pesce congelato; sono state elevate sanzioni di 1.500€ e la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale ... cagliaripad.it PESCE SPADA E PESTO TRAPANESE https://blog.giallozafferano.it/unavitaincucina/ricetta-pasta-con-pesce-spada-e-pesto-trapanese/ - facebook.com facebook A Tipicità presentato 'Pappa Fish', il pesce fresco nelle scuole di Fermo. Il Comune si è aggiudicato un finanziamento da 20mila euro per le mense #ANSA x.com