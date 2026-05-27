Con Galassia in Fiamme, la lunga miccia dell’ Eresia di Horus smette definitivamente di bruciare sottotraccia e diventa incendio aperto. Dopo il lavoro di costruzione compiuto da L’ascesa di Horus e Falsi Dei, questo terzo capitolo ha il compito delicatissimo di trasformare intuizioni, sospetti e crepe morali in una guerra ideologica destinata a cambiare per sempre il destino dell’Imperium. Ed è proprio qui che si percepisce tutta la forza progettuale della saga: non solo un universo enorme e stratificato, ma una visione narrativa sorprendentemente coerente. Ben Counter raccoglie il testimone in una fase fondamentale della serie e lo fa con grande lucidità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - GALASSIA IN FIAMME di Ben Counter: recensione

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