Il sequel di Grime riprende con coerenza il mondo di anatomie distorte e materia senziente, proseguendo la narrazione con una costruzione solida. Dopo l’uscita del primo capitolo, il gioco si presenta con un approccio che approfondisce gli aspetti più crudi e viscerali, mantenendo intatti gli elementi di base. La narrazione si sviluppa seguendo un ritmo che permette di esplorare meglio ambienti e meccaniche di gioco, offrendo una nuova esperienza ai fan del titolo.

Il silenzio di un mondo fatto di anatomia distorta e materia senziente dell’universo di Grime torna a scuotersi e, dopo il successo del primo capitolo, che aveva saputo ritagliarsi uno spazio d’onore tra i metroidvania più atipici e spietati degli ultimi anni, GRIME II arriva sui nostri schermi con l’onere di espandere una visione artistica già di per sé eccellente. Non siamo di fronte a un semplice “more of the same”: in questo seguito, il team di Clover Bite ha deciso di scavare ancora più a fondo nelle radici del genere, fondendo la brutalità dei combattimenti soulslike con un sistema di progressione basato sulla metamorfosi e l’ assorbimento.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - GRIME II recensione, dalla roccia alla “carne” in un sequel ben costruito

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