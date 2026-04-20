Galassia in Fiamme – L’Eresia Rivelata

Galassia in Fiamme di Ben Counter è il terzo capitolo della saga monumentale della Horus Heresy. È il libro definitivamente spartiacque tra il prima e il dopo: la polveriera esplode, la tragedia si compie e nulla sarà più come prima. Il fuoco dell’eresia arde e inizia a bruciare la Galassia intera. La guerra comincia. Il tradimento dilaga. Horus Lupercal by Yu Hang Avevamo lasciato la flotta guidata dal Signore della Guerra, ormai araldo del Caos, mentre si dirigeva verso il sistema di Isstvan. Ufficialmente per sedare una ribellione ma ufficiosamente Horus ha preparato una trappola mortale per purgare la sua Legione da quegli elementi leali all’Imperatore e che mai accetteranno di tradirlo.🔗 Leggi su Screenworld.it

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