Ne hanno usate 6 Gaia muore dopo l’estrazione di un dente ora la scoperta atroce sui dentisti

La Procura di Perugia ha richiesto il rinvio a giudizio di tre professionisti, un uomo e le sue due figlie, in relazione alla morte di una ragazza di 23 anni avvenuta nel settembre 2024. La giovane era deceduta dopo un intervento odontoiatrico, un’estrazione di un dente del giudizio che si sarebbe dovuto svolgere senza complicazioni. Sono emersi dettagli su un uso eccessivo di anestetici durante l’intervento.

La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per tre professionisti, un padre e le sue due figlie, in relazione alla morte di Gaia Pagliuca, la 23enne deceduta nel settembre 2024 dopo un intervento odontoiatrico che doveva essere di routine: l’estrazione di un dente del giudizio. La decisione della Gip del Tribunale di Perugia è attesa per l’udienza fissata il 26 maggio. Gli indagati, secondo quanto emerso, respingono le accuse e chiedono il proscioglimento dall’ipotesi di omicidio colposo. Perugia, richiesta di rinvio a giudizio per la morte di Gaia Pagliuca. La richiesta è stata formalizzata dalla pm Annamaria Greco. Al centro dell’inchiesta c’è quanto avvenuto nello studio dentistico dove la giovane si era recata per l’intervento.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ne hanno usate 6”. Gaia muore dopo l’estrazione di un dente, ora la scoperta atroce sui dentisti Notizie correlate Gaia Pagliuca morta dopo l’estrazione del dente, chiesto processo per tre dentisti: “Usate 6 fiale di anestetico”Per la morte della ventitreenne, la procura di Perugia chisso il rinvio a giudizio per i tre medici dello studio dentistico in cui la giovane si era... Dentista per estrazione dente del giudizio vicino a me: come orientarsi con Estrazione DenteDentista estrazione dente del giudizio vicino a me è una ricerca che nasce spesso in un momento di urgenza o di forte fastidio.