Gaeta anziano truffato con il falso allarme sul conto | denunciato

Un uomo è stato denunciato a Gaeta dopo aver truffato un anziano con il metodo del falso operatore bancario. La Polizia ha ricostruito la vicenda e ha identificato il sospetto. L’anziano aveva ricevuto una chiamata con l’allarme sul conto, che ha portato alla truffa. L’indagato è stato messo sotto inchiesta in stato di libertà.

Gaeta, 27 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato in stato di libertà un uomo, ritenuto coinvolto in una truffa messa in atto con la tecnica del “falso operatore bancario” ai danni di un anziano residente nel territorio. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima, che aveva ricevuto prima diversi messaggi e poi alcune telefonate da persone che si erano presentate come addetti dell’istituto bancario presso il quale l’uomo aveva il proprio conto corrente. I truffatori, facendo leva sulla paura, avevano prospettato presunti tentativi di frode e movimenti sospetti sul conto. Con questo pretesto, erano riusciti... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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