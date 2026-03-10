Un altro anziano truffato la figlia | Lo hanno chiamato dicendo che mi avevano arrestato ma era tutto falso

Un anziano lecchese è stato vittima di una truffa ai danni di un modo classico e insidioso. La figlia ha spiegato che il truffatore ha chiamato sostenendo di aver arrestato una persona cara, insistendo e poi facendo un blitz a sorpresa a casa. Questa è l'ennesima vicenda di un raggiro che sfrutta la paura e la confusione degli anziani.

La testimonianza di Loredana Bonacina: "Si sono spacciati per carabinieri e poi si sono intrufolati in casa rubandogli pure le fedi nuziali" Un'altra truffa vigliacca ai danni di un anziano lecchese. La scusa dell'arresto di una persona cara, l'insistenza, il blitz a tradimento a casa: così un altro colpo da quasi 8.000 euro è stato purtroppo messo a segno nel rione di Maggianico. Il caso ci è stato raccontato dalla figlia dell'uomo, Loredana Bonacina, residente nella vicina Vercurago. La donna ha voluto rendere pubblico l'accaduto - anche su alcuni gruppi social - per ricordare a tutti di prestare sempre la massima attenzione, considerando le pericolose tecniche di azione studiate dai malviventi in ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

