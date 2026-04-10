Allarme truffa Tari | il falso SMS con prefisso 893 che svuota il conto

Un nuovo tentativo di truffa sta circolando tra i residenti di Torino e zone limitrofe, coinvolgendo messaggi SMS con il prefisso 893. Questi messaggi falsi si presentano come comunicazioni ufficiali sulla tassa sui rifiuti e invitano i destinatari a chiamare numeri a pagamento. La polizia invita alla massima attenzione e sconsiglia di rispondere o cliccare su eventuali link presenti nei messaggi.

Una serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare sta colpendo i residenti di Torino e diverse zone del Canavese, utilizzando il tema della tassa sui rifiuti per indurre i cittadini a chiamare numeri a pagamento. L’allerta è stata lanciata ufficialmente dal Comune di Torino per prevenire danni economici e furti di dati personali attraverso un meccanismo di phishing che sfrutta la pressione psicologica legata ai pagamenti tributari. L’inganno dietro il prefisso 893 e la trappola della Tari. Il tentativo di truffa si manifesta con comunicazioni testuali brevi che simulano un tono istituzionale, segnalando presunte anomalie nel versamento della Tari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme truffa Tari: il falso SMS con prefisso 893 che svuota il conto Truffa TARI a Lodi: occhio all’SMS falso, ecco come evitare il raggiroL’amministrazione di Lodi lancia un allarme per i residenti: stanno circolando messaggi fraudolenti legati alla TARI. Truffa del finto pedaggio autostradale, questo SMS ti svuota il conto: occhio allo smishingFalsi messaggi SMS che segnalano presunti pedaggi autostradali non pagati, con l’obiettivo di indurre gli utenti a inserire dati sensibili e a... Temi più discussi: La sua posizione Tari è irregolare: il Comune lancia l’allarme per la truffa; Allarme truffa Tari: finti avvisi di irregolarità via SMS per svuotare i conti; Fermo, allarme truffe via sms sulla Tari: il Comune invita a non rispondere; Trexenta, allarme truffe sulla Tari: Attenzione a questo messaggio - L'Unione Sarda.it. Ostuni, allarme truffe via SMS sulla TARI: il Comune invita a non richiamare numeri sospettiOSTUNI – Torna l’allerta truffe anche nel territorio comunale di Ostuni, dove nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di cittadini destinatari di messaggi SMS ingannevoli legati ... brindisisera.it Fasano, allarme truffa via Sms sulla Tari: il Comune avvisa i cittadini, non chiamate quel numeroFasano, allarme truffa via Sms sulla Tari: il Comune avvisa i cittadini, non chiamate quel numero Il Comune di Fasano lancia un avviso urgente alla cittadinanza dopo le segnalazioni arrivate nelle u ... brindisisera.it