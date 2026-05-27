Un’allerta meteo è stata emessa per il Friuli Venezia Giulia per mercoledì, con previsioni di temporali e vento forte. Le zone della pianura più a rischio sono quelle più esposte ai fenomeni convettivi. Il caldo intenso previsto nei giorni precedenti potrebbe favorire lo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibilità di precipitazioni abbondanti e raffiche di vento elevate. Non sono state segnalate chiusure o allarmi specifici per infrastrutture.

? Domande chiave Quali zone della pianura rischiano i temporali più violenti?. Come influenzerà il caldo intenso lo sviluppo dei temporali?. Quando inizierà esattamente il peggioramento del tempo in regione?. Dove colpiranno con più forza le raffiche di vento?.? In Breve Allerta dalle 12 alle 21 per fascia prealpina e alta pianura.. Temperature in pianura tra 32 e 34 gradi con minime a 18-20 gradi.. Rischio temporali intensi e vento forte dalle montagne verso la pianura.. Miglioramento generale previsto verso fine giornata dopo la fase critica.. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo per mercoledì 27 maggio, con una finestra temporale di rischio che va dalle ore 12 alle 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, allerta meteo per mercoledì: rischio temporali e vento forte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo per vento forte e temporali: le zone a rischio in Emilia RomagnaUn'allerta meteo è stata diramata in Emilia-Romagna per vento forte e temporali previsti tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio.

FVG, allerta meteo per giovedì: temporali intensi e vento sulla costaUn allerta meteo è stata diramata per il Friuli Venezia Giulia, con previsione di temporali intensi e venti sulla costa per giovedì.

Temi più discussi: Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: l’anticiclone cede il passo a temporali forti e raffiche di vento; Temporali in arrivo, allerta meteo in Friuli Venezia Giulia; Temporali in arrivo in Fvg, diramata l'allerta gialla; Mercoledì allerta per temporali forti su tutta la regione.

La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo a partire dalle 12 di mercoledì 27 maggio. x.com

Mercoledì allerta per temporali forti su tutta la regioneL'anticiclone si indebolirà consentendo l'afflusso da nord ovest di correnti più fresche e umide che determineranno instabilità atmosferica ... rainews.it

Torna il maltempo, scatta l'allerta meteo: temporali forti, piogge intense e allagamentiAllerta gialla in FVG dal 14 al 15 maggio: temporali forti, piogge intense, vento e rischio acqua alta sulla costa. nordest24.it