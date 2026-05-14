Un allerta meteo è stata diramata per il Friuli Venezia Giulia, con previsione di temporali intensi e venti sulla costa per giovedì. Le previsioni indicano che alcune zone della pianura saranno interessate da fenomeni meteorologici più forti, mentre i venti potrebbero influire sulla sicurezza delle attività lungo il litorale. Le autorità invitano a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e alle eventuali misure di sicurezza.

? Domande chiave Quali zone della pianura saranno colpite dai temporali più violenti?. Come influirà il vento sulla sicurezza delle attività lungo la costa?. Quando si verificherà il picco massimo di intensità della perturbazione?. Dove scenderà la quota neve durante le ore serali?.? In Breve Pianura udinese, Isontino e fascia lagunare a rischio temporali violenti nel pomeriggio.. Quota neve scenderà sotto i 1.500 metri durante la serata.. Temperature in pianura tra 5 e 8 gradi minimi e 16-19 gradi massimi.. Vento da sud sulla costa con massime tra 15 e 18 gradi.. L’allerta meteo per giovedì 14 maggio colpisce il Friuli Venezia Giulia con piogge abbondanti e temporali che potrebbero diventare molto intensi su gran parte del territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, allerta meteo per giovedì: temporali intensi e vento sulla costa

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