Futuro Nazionale ha annunciato il suo ingresso in Regione Lombardia, affermando che collaborazioni saranno valutate solo se compatibili con i propri principi. La formazione ha dichiarato di non cercare alleanze con altri, ma di voler portare avanti i propri valori. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a possibili accordi con altri gruppi politici locali. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi di eventuali collaborazioni.

"Futuro Nazionale non nasce per avere qualcosa in comune con qualcun altro, ma per portare avanti i propri principi e valori ed è quello che faremo anche qui in Regione Lombardia ". Roberto Vannacci ha replicato così al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Parole scandite nel corso della conferenza stampa nella quale due consiglieri regionali, Pietro Macconi e Luca Ferrazzi, hanno annunciato il loro ingresso in Futuro Nazionale, proprio il movimento politico fondato dal generale. Il primo arriva da Fratelli d’Italia, il secondo è stato eletto nelle file di Lombardia Migliore, la lista civica di Letizia Moratti, ed è poi approdato al Gruppo Misto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Futuro Nazionale sbarca in Regione: "Se sarà possibile collaborare, bene. Altrimenti buona fortuna a Fontana"

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