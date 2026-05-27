In Regione si sono registrate tensioni e ironie dopo che un esponente di Fratelli d’Italia ha deciso di passare a Futuro Nazionale, coinvolgendo anche una caccia pubblica. La decisione ha suscitato rabbia tra i membri del partito di destra, portando a confronti accesi e reazioni veementi. La vicenda si è sviluppata in un contesto di divisione interna, con commenti critici e accuse tra i gruppi politici coinvolti.

Milano - A convincere Pietro Macconi a passare nelle fila di Futuro Nazionale avrebbe contribuito anche (ma non solo) lo scontro interno a Fratelli d’Italia e al centrodestra consumatosi mercoledì scorso, esattamente una settimana fa, durante l’ottava commissione del Consiglio regionale, quando Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, anch’egli di Fratelli d’Italia, ha bocciato quattro emendamenti alla prima legge di revisione normativa del 2026 presentati della maggioranza: per l’esattezza, tre da consiglieri del suo stesso partito ed uno da Forza Italia. Alessandro Beduschi assessore Agricoltura regione Lombardia, durante l'evento 'Il Filo che ci unisce', organizzato da Syngenta al Food&Science festival di Mantova, 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Futuro Nazionale sbarca in Regione, galeotta fu la caccia: ironie, tensioni e rabbia in Fratelli d’Italia

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