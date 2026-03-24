Tarantini Time Quotidiano Cambio di collocazione politica per Roberto Russo, già candidato sindaco del centrodestra e capogruppo uscente di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di San Giorgio Ionico, che ha ufficializzato la propria adesione al movimento Futuro Nazionale. “La mia è una scelta maturata con responsabilità e consapevolezza – dichiara Russo – frutto di una riflessione politica orientata alla necessità di costruire un percorso più coerente con le sfide attuali.” Nel motivare la decisione, Russo ribadisce la continuità della propria identità politica. “La mia identità politica resta la stessa: sono e resto un uomo di destra, con valori chiari, radicati e non negoziabili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - San Giorgio Ionico, Russo lascia Fratelli d’Italia e aderisce a Futuro Nazionale

Articoli correlati

Leggi anche: Futuro Nazionale entra a palazzo: Salvatore Porro lascia Fratelli d'Italia e sceglie Vannacci