Furto in casa di El Aynaoui calciatore Roma sequestrato da 6 uomini | rubati gioielli 1 Rolex e borse griffate per un valore di €20mila

Un furto si è verificato nell’abitazione di un calciatore della Roma, che è stato sequestrato insieme alla madre, alla compagna e al fratello con la sua rispettiva fidanzata. Sei uomini armati hanno rinchiuso le persone in una stanza, impedendo loro di reagire, e hanno portato via gioielli, un Rolex e borse griffate per un valore stimato di 20.000 euro.

La banda ha rinchiuso in una stanza El Aynaoui insieme alla madre, alla compagna e al fratello con la rispettiva fidanzata, impedendo loro qualsiasi reazione. I ladri hanno messo a segno il colpo, portando via gioielli per un valore di circa 10 mila euro, un Rolex e diverse borse griffate Fur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Furto in casa di El Aynaoui, calciatore Roma sequestrato da 6 uomini: rubati gioielli, 1 Rolex e borse griffate per un valore di €20mila Articoli correlati Rapina in casa di El Aynaoui, il calciatore della Roma chiuso in una stanza da uomini armati: rubati gioielli e rolexNotte di paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui, vittima di una rapina nella sua abitazione in zona Castel Fusano. Rapina in casa a El Aynaoui, calciatore della Roma sequestrato dai ladri nella stanza: rubati soldi e gioielliIl giocatore della Roma Neil El Aynaoui ha subito una rapina in casa in piena notte: i malviventi lo hanno rinchiuso in una stanza con la famiglia. Contenuti e approfondimenti su Furto in casa di El Aynaoui calciatore... Temi più discussi: El Aynaoui rapinato in casa, sequestrato in una stanza con la famiglia: Abbiamo avuto paura; Rapina in casa El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza; Il calciatore della Roma El Aynaoui sequestrato in casa con la famiglia da una banda di rapinatori armati di pistola; Furto a casa Gudmundsson da 60mila euro. E il calciatore della Fiorentina mette una taglia sui ladri: Contattatemi, vi ricompenserò. Tentato furto in casa di Mauro Marin: il vincitore del Grande Fratello mette in fuga i ladriMomenti di tensione nella notte per Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 2010, che ha sorpreso due ladri all’interno della sua abitazione a Poisolo, ... thesocialpost.it Prima i sopralluoghi con i droni, poi il furto quando la casa è vuota: ladri scatenati in collinaRaffica di colpi a Torino, l’ultimo a borgo Pilonetto ha fruttato un bottino da 40mila euro. Nel mirino soprattutto le casseforti ... torino.repubblica.it Bellunese, Feltrino | Furto di pneumatici dal gommista, scatta l’arresto in flagranza - facebook.com facebook Prima i sopralluoghi con i droni, poi il furto quando la casa è vuota: ladri scatenati in collina x.com