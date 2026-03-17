Nella notte, il calciatore della Roma Neil El Aynaoui è stato vittima di una rapina nella sua abitazione. I ladri sono entrati e hanno sequestrato il giocatore nella stanza, portando via soldi e gioielli. L’episodio si è svolto senza che ci fossero testimoni o altre persone coinvolte, e nessuno è rimasto ferito durante l’evento. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Il giocatore della Roma Neil El Aynaoui ha subito una rapina in casa in piena notte: i malviventi lo hanno rinchiuso in una stanza con la famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina in casa a El Aynaoui, calciatore della Roma sequestrato dai ladri nella stanza: rubati soldi e gioielli

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