Furto in pieno giorno a Borgo Incoronata | con il metodo della ' spintarella' portano via una Range Rover Sport
Un furto è avvenuto nel quartiere Borgo Incoronata, dove due uomini hanno avvicinato un’auto, una Range Rover Sport, e in pochi secondi l’hanno sottratta. I malviventi hanno utilizzato il metodo della 'spintarella' per far partire il veicolo, che è stato portato via sotto gli occhi di alcuni passanti. L’episodio si è svolto durante le ore diurne, in un’area pubblica e frequentata.
Sono bastati pochi istanti ai malviventi per asportare una Range Rover Sport in pieno giorno a Borgo Incoronata. Il furto è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 16, in una zona frequentata del quartiere. Come si vede dal video i ladri sono entrati in azione utilizzando un’altra auto per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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