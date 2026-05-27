Furto in pieno giorno a Borgo Incoronata | con il metodo della ' spintarella' portano via una Range Rover Sport

Notizia in breve

Un furto è avvenuto nel quartiere Borgo Incoronata, dove due uomini hanno avvicinato un’auto, una Range Rover Sport, e in pochi secondi l’hanno sottratta. I malviventi hanno utilizzato il metodo della 'spintarella' per far partire il veicolo, che è stato portato via sotto gli occhi di alcuni passanti. L’episodio si è svolto durante le ore diurne, in un’area pubblica e frequentata.