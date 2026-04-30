In area di servizio con una Range Rover Sport rubata Beccato dalla polizia

Durante un controllo sulla A1 all’area di servizio Lucignano Ovest, gli agenti della polizia stradale di Battifolle hanno notato una Range Rover Sport ferma senza passeggeri. L’auto, apparentemente normale, è risultata rubata. Gli agenti hanno verificato i documenti e la targa, confermando che si trattava di un veicolo sottratto. La vettura è stata sequestrata e il caso è stato trasmesso alle autorità competenti.

Durante un controllo in A1 presso l’area di servizio Lucignano Ovest, gli uomini della polizia stradale di Battifolle hanno notato una apparentemente anonima Range Rover Sport, ferma in sosta e senza nessuno a bordo. L’attenzione degli agenti è stata attratta, in un primo momento, dalle targhe.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Si ferma all’autogrill con Range Rover rubata: “Aspettavo solo un panino, già che c’ero ho clonato tutto”AREZZO – Doveva essere una sosta veloce per sgranchirsi le gambe e magari prendere un caffè annacquato, ma si è trasformata nell’ennesimo episodio... Leggi anche: Range Rover Sport SV Black Edition: la serie Special Vehicles Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Range Rover SV Ultra, il SUV più lussuoso di sempre porta in auto una tecnologia audio mai vista prima; Range Rover presenta a Milano Traces, un viaggio nell'artigianalità bespoke; Milan Design Week 2026: Range Rover decodifica il linguaggio del design attraverso memorie, colori e materiali; NHTSA intensifica indagini su Range Rover e Sport per sospensioni difettose. Range Rover Sport: il servizio SV Bespoke per le personalizzazioni [FOTO]La Range Rover Sport entra nel programma SV Bespoke. Il modello di casa Land Rover è così disponibile per una serie molto ampia di personalizzazioni, con fino a 230 colori esterni ed oltre 1.500 ... motorionline.com Range Rover Sport riceve il servizio SV Bespoke per una personalizzazione illimitataLa personalizzazione è uno degli elementi che vengono sempre più offerti quando si acquista un’automobile nuova. Il desiderio di distinguersi e la volontà di possedere un’auto che rifletta il proprio ... msn.com Land Rover Range Sport 3.0D L6 249 CV HSE Dynamic 103.000 km Prezzo: 37.999€ Sei interessato Chiedici pure. . . . Contattaci Antonio Pacciana 3407556835 Siamo in Via Vertoiba 25/A a Reggio Emilia (RE) #eurocar #autosalone #autousate - facebook.com facebook Range Rover Sport Twenty Edition, 20 anni senza rughe x.com