' Spintarella' e via in meno di 30 secondi | auto rubata in pieno giorno vicino a una scuola
Nella tarda mattinata, vicino a una scuola, un'auto parcheggiata è stata rubata in meno di trenta secondi utilizzando la tecnica della spintarella. Due persone si sono avvicinate all’auto, hanno forzato il veicolo e sono scappate con il mezzo, senza che ci fosse un intervento immediato. L’episodio si è verificato in pieno giorno, davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno assistito alla scena senza riuscire a fermare i ladri. La polizia sta indagando sul caso.
In meno di 30 secondi, con la solita tecnica della spintarella, hanno portato via un’auto parcheggiata, a pochi metri da una scuola e in pieno giorno.È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, intorno alle 17.30, a Stornarella. Ad agire, in viale Paolo Cantatore, nei pressi della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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