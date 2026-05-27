Furto in gioielleria | due salernitane arrestate in Toscana
Due donne di 42 e 32 anni, provenienti dalla provincia di Salerno, sono state arrestate dai carabinieri a Cortona, in Toscana. Le due sono accusate di aver rubato in una gioielleria vicino alla stazione ferroviaria di Terontola. Dopo il furto, sono state fermate dai militari e portate in caserma. La refurtiva non è stata ancora recuperata.
Due donne originarie della provincia di Salerno, di 42 e 32 anni, sono state arrestate dai carabinieri a Cortona (in provincia di Arezzo) dopo aver messo a segno un furto in una gioielleria nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola. Le due, già note alle forze dell'ordine, si sono finte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
CRONACA. FURTO IN GIOIELLERIA A SALERNO, LADRI IN FUGA
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