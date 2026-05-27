Furto in gioielleria | due salernitane arrestate in Toscana

Notizia in breve

Due donne di 42 e 32 anni, provenienti dalla provincia di Salerno, sono state arrestate dai carabinieri a Cortona, in Toscana. Le due sono accusate di aver rubato in una gioielleria vicino alla stazione ferroviaria di Terontola. Dopo il furto, sono state fermate dai militari e portate in caserma. La refurtiva non è stata ancora recuperata.