La videosorveglianza incastra i ladri che svaligiano il bar

Tre uomini di nazionalità egiziana sono stati identificati e fermati grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dopo aver preso di mira un bar in viale Principe di Piemonte nella notte tra martedì e mercoledì. Le immagini hanno mostrato chiaramente i momenti del furto, portando alla loro individuazione e successivo arresto. La scena è stata ricostruita attraverso le riprese di sicurezza, che hanno fornito elementi decisivi alle forze dell’ordine.

Sono stati incastrati dalle immagini del sistema di videosorveglianza i tre autori, tutti di nazionalità egiziana, che hanno svaligiato un bar di viale principe di Piemonte nella notte tra martedì e mercoledì. I malviventi sono entrati in azione all'alba ma, appena entrati nel locale, hanno fatto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it I ladri, vestiti da runner, che svaligiano le abitazioni. Ecco a cosa stare attentiE' successo alcuni giorni fa a San Secondo: "Se doveste vedere un rider sospetto percorrere più volte di corsa un tratto di strada in pochi minuti,... Ladri svaligiano la casa mentre i figli dormonoTre ladri che entrano in una casa mentre i figli dei proprietari stanno dormendo. Temi più discussi: Con un tombino sfondano la tabaccheria in piena notte, incastrati dalla videosorveglianza: i carabinieri li trovano nascosti in un armadio; Incastrato dalle telecamere: ladro seriale beccato con i grimaldeli; Svaligia un appartamento e la sede Ana di Marlengo: incastrato dalle telecamere; Furto tra i letti dei ricoverati all’ospedale di Foggia, arrestato un 32enne: incastrato dalle immagini di videosorveglianza. Marigliano, la videosorveglianza incastra l’autore di uno sversamentoIntervento immediato della Polizia Locale Marigliano, la videosorveglianza incastra l’autore di uno sversamento ... marigliano.net Cassino, volantini di protesta contro il cantiere della scuola: la videosorveglianza incastra l’autorePensava forse di agire nell’oscurità, protetto dal silenzio di un’alba gelida, ma non aveva fatto i conti con l’occhio elettronico della tecnologia. Un anonimo imbrattatore ha scelto le prime luci di ... ilmessaggero.it I due 30enni, incastrati dalle immagini di videosorveglianza - facebook.com facebook