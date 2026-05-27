Due donne sono state arrestate dai carabinieri in Toscana dopo aver commesso un furto in una gioielleria a Cortona. Le ladre provenivano dalla Campania e sono state fermate durante le indagini successive al colpo.

Tempo di lettura: 2 minuti Arrestare dai carabinieri in Toscana due ladre in trasferta dopo un furto in una gioielleria di Cortona. Sono due donne di 42 e 32 anni, originarie della provincia di Salerno già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso. Nella vicenda sono entrate, come normali clienti, in una gioielleria situata vicina alla stazione ferroviaria di Terontola, sulla linea per Roma. Dopo aver fatto distrarre il titolare del negozio, sono riuscite a sottrarre con destrezza diversi monili in oro, per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Ma se ne sono accorti altri collaboratori del titolare i quali hanno provveduto ad allertare i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti, arrestate 2 ladre in trasferta dalla Campania: colpo in gioielleria a Cortona

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