Ladre dedite alla skincare | provano a rubare 47 creme al Megalò e vengono arrestate

Due donne sono state arrestate dopo aver cercato di sottrarre 47 confezioni di crema da un negozio di un centro commerciale. Sono state fermate dall’addetto alla vigilanza mentre tentavano di uscire senza pagare. Le accuse nei loro confronti sono di tentato furto. La merce recuperata è stata restituita al negozio. La polizia ha condotto gli accertamenti e ha portato le donne in questura.

Avrebbero tentato di portare via da un punto vendita del centro commerciale Megalò la bellezza di 47 confezioni di crema, ma sono state bloccate dall’addetto alla vigilanza, mentre tentavano di guadagnare l'uscita senza pagare.Così è scattato l’arresto nei confronti di due donne romene residenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Da Orbassano ad Albenga per commettere furti a raffica in negozi: arrestate due ladre in trasfertaI carabinieri della stazione di Albenga (Savona) hanno arrestato due donne di 46 e 48 anni, residenti a Orbassano, con l'accusa di tentata rapina... Skincare coreana, le migliori creme viso in assoluto sotto i 25 euroAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.