Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi furti presso il cimitero di Turigliano, coinvolgendo principalmente portafiori e portacandele realizzati in rame e bronzo. I malviventi hanno portato via vari oggetti, molti dei quali avevano un valore simbolico più che economico. Durante le operazioni di polizia, sono stati arrestati alcuni sospetti in possesso della refurtiva, composta appunto dagli oggetti sottratti.

Raffica di furti al cimitero di Turigliano, dove neppure il riposo dei defunti è risparmiatoi. Nel mirino dei malviventi sono finiti portafiori e portacandele in rame e bronzo, oggetti dal valore spesso più affettivo che economico, sottratti con spregio e senza alcun rispetto per un luogo sacro. A denunciare l’accaduto è stato l’architetto Paolo Camaiora, che nei giorni scorsi si era recato a far visita alle tombe dei nonni e di altri familiari, trovando però un’amara sorpresa: segni evidenti di manomissione, vasi divelti e oggetti scomparsi. Una scena che ha lasciato sgomento e che ha subito acceso i riflettori su una situazione ben più ampia e preoccupante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di furti al cimitero. Ladri presi con la refurtiva

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