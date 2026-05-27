Furgone va in fiamme nelle campagne | rogo domato dai vigili del fuoco

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un furgone parcheggiato nel cortile di una casa è andato in fiamme. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del veicolo, che è stato avvolto dal fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti della proprietà. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

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SAN VITO DEI NORMANNI - Un furgone parcheggiato all'interno del cortile di un'abitazione è andato in fiamme. È accaduto nella notte appena trascorsa, quella tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2026, in agro di San Vito Dei Normanni.Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Brindisi è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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