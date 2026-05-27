Furgone va in fiamme nelle campagne | rogo domato dai vigili del fuoco

Notizia in breve

Un furgone parcheggiato nel cortile di una casa è andato in fiamme. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del veicolo, che è stato avvolto dal fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti della proprietà. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.