Furgone va in fiamme nelle campagne | rogo domato dai vigili del fuoco
Un furgone parcheggiato nel cortile di una casa è andato in fiamme. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del veicolo, che è stato avvolto dal fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero ad altre parti della proprietà. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.
SAN VITO DEI NORMANNI - Un furgone parcheggiato all'interno del cortile di un'abitazione è andato in fiamme. È accaduto nella notte appena trascorsa, quella tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2026, in agro di San Vito Dei Normanni.Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Brindisi è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Furgone carico di BOMBOLE D'OSSIGENO prende fuoco ad AREZZO: il momento dell'esplosione
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Nel furgone Iveco dato alle fiamme da ignoti c’erano diverse attrezzature da lavoro per il giardinaggio che la vittima ogni giorno maneggiava per svolgere le sue funzioni professionali #Sulmona #LAquila #incendi facebook
ALGHERO Furgone in fiamme, condanna del Pd dlvr.it/TSkJnp x.com
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