Tubi in polietilene in fiamme in un terreno agricolo | rogo domato dai vigili del fuoco

Lunedì 6 aprile, nel primo pomeriggio di Pasquetta, i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona per spegnere un incendio che aveva coinvolto dei cumuli di tubi in polietilene in un terreno agricolo situato in strada del Vignale. L'intervento si è concluso con successo e le fiamme sono state domate senza altre conseguenze. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

L'intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasquetta in strada del Vignale, a Verona, dopo le numerose chiamate giunte al 115 per il fumo visibile anche da chilometri di distanza Nel tarpo pomeriggio di Pasquetta, lunedì 6 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona, in strada del Vignale, per un incendio che aveva interessato dei cumuli di tubi in polietilene depositati in un campo agricolo. Numerose le chiamate arrivate alla sala operativa del comando, per il fumo visibile a chilometri di distanza. Arrivati da Verona con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, intorno alle 17.30, i pompieri hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dei campi circostanti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Incendio nella notte nell'ex scuola sgomberata, domato dai vigili del fuocoLe fiamme avrebbero interessato alcuni materassi presenti nello stabile di via Villa.

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Tubi in polietilene prendono fuoco in un campo, alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanzaVERONA - Incendio in un campo agricolo nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, in strada del Vignale a Verona. A prendere fuoco, intorno alle ... msn.com

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VERONA. ALTA COLONNA DI FUMO NERO, A FUOCO TUBI IN POLIETILENE Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco per un’alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. In fiamme dei cumuli di tubi in Polietilene in un campo agricolo in strad - facebook.com facebook

Genova, i tubi fanno acqua: quattromila interventi per perdite x.com