Fuoriesce soda caustica durante le operazioni di travaso in una ditta di Bareggio | 3 operai in ospedale

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le operazioni di travaso in una ditta di Bareggio, si è verificato un incidente con la fuoriuscita di soda caustica. Tre operai sono stati investiti dalla sostanza e successivamente trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note. La scena è stata messa in sicurezza e le autorità sono intervenute per i rilievi. La produzione nello stabilimento è stata temporaneamente sospesa.

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Tre lavoratori sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati investiti da soda caustica durante le operazioni di travaso. L'incidente è avvenuto in una ditta di Bareggio (Milano). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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