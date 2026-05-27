Fuoriesce soda caustica durante le operazioni di travaso in una ditta di Bareggio | 3 operai in ospedale

Notizia in breve

Durante le operazioni di travaso in una ditta di Bareggio, si è verificato un incidente con la fuoriuscita di soda caustica. Tre operai sono stati investiti dalla sostanza e successivamente trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note. La scena è stata messa in sicurezza e le autorità sono intervenute per i rilievi. La produzione nello stabilimento è stata temporaneamente sospesa.