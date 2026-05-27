Fumo denso vicino al Pronto Soccorso | disagi al Perrino per principio d' incendio

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BRINDISI - Una colonna densa di fumo si è alzata dal pronto soccorso dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. Si è trattato di un principio d'incendio, scoppiato questa mattina (27 maggio 2026) all'interno della sala d'attesa del dipartimento di emergenza-urgenza, probabilmente partito da alcune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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