Fumo denso vicino al Pronto Soccorso | disagi al Perrino per principio d' incendio
BRINDISI - Una colonna densa di fumo si è alzata dal pronto soccorso dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. Si è trattato di un principio d'incendio, scoppiato questa mattina (27 maggio 2026) all'interno della sala d'attesa del dipartimento di emergenza-urgenza, probabilmente partito da alcune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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