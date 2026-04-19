Principio d' incendio al ristorante fiamme domate ma tanto fumo

Nella notte di domenica 19 aprile, poco dopo le 3:30, è scattato l'allarme al ristorante Casamarè Bistrot situato sul lungomare Marconi ai Murazzi del Lido. Le fiamme sono state domate, ma si è verificato un intenso rilascio di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Principio d'incendio nella notte di domenica 19 aprile, dopo le 3 e mezza, quando è scattato l'allarme al ristorante Casamarè Bistrot sul lungomare Marconi ai Murazzi del Lido. Scintille e fiamme, che hanno avuto origine nei locali della cucina in base alle prime informazioni, sono state estinte.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Fumo all’Ikea, principio di incendio nel centro commerciale di Sesto Fiorentino. Paura nell’area ristoranteSesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Fiamme all’Ikea e centro commerciale evacuato. Incendio Api: fiamme domate in un’ora, zero feritiUn principio d’incendio è stato domato in meno di un’ora all’interno di un capannone dismesso della raffineria Api, situato nell’area periferica del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, trenta evacuati; Milano, principio d'incendio al Conservatorio: 30 evacuati; Incendio in ostello nel centro di Milano: 30 persone evacuate; Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, trenta evacuati. Principio d’incendio di pannelli fotovoltaici sul tetto di un’azienda di CeresaraCERESARA Un principio d'incendio dei pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda di Ceresara ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. E' successo ... vocedimantova.it DE CRISTOFARO Slalom dei Trulli, De Cristofaro: Principio d’incendio ma ho finito la garaDurante la prima manche ho accusato un principio d'incendio causato dalla rottura del cappellotto della punteria ... statoquotidiano.it Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai centrale anche nel diritto europeo. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli non solo nei confronti del lavoratore con disabilità, ma anche del lavoratore - facebook.com facebook Un principio di #incendio, che ha interessato il magazzino logistico di un corriere in via Pioppeto a Gardolo, si è verificato nel pomeriggio di ieri. Sul posto i #vvf di #Gardolo assieme al corpo permanente di Trento. Fortunatamente non si registrano feriti. #vvftre x.com